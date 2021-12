[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 도내 공·사립 및 대안학교 재학생 166만여 명에게 1인당 5만원씩 2차 교육회복지원금을 오는 30일 지급한다.

교육회복지원금은 코로나19 장기화로 정상 등교수업이 이뤄지지 못하면서 발생한 학생들의 학습 결손과 심리·정서 회복 지원, 학부모 경제 부담 경감을 위해 마련됐다.

경기교육청은 지난 달 15일 1차로 교육회복지원금을 지급한 바 있다.

앞서 경기교육청은 도의회 더불어민주당의 요청에 따라 833억원의 2차 지급 계획을 수립했다.

이번 지원금은 경기지역 화폐로 지급됐던 1차와 달리, 학부모 스쿨뱅킹 계좌 또는 학부모가 신청한 계좌로 지급된다. 희망하는 학부모는 이달 28일까지 해당 학교에 신청서를 제출하면 된다.

