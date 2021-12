KBS 사내 어린이집에서 원아·직원 19명 집단감염

사내 어린이집 원아 16명, 직원 3명 확진

어린이집 학부모 KBS 직원 3명도 확진

[아시아경제 한진주 기자] KBS 사내 어린이집에서 코로나19 집단감염이 발생했다.

KBS는 22일 서울 영등포구 여의도동에 위치한 사내 어린이집에서 원아 16명, 직원 3명 등 19명이 확진됐다고 밝혔다.

해당 어린이집 학부모인 KBS 직원 3명도 검사 결과 양성 판정을 받았다.

KBS는 음성 판정을 받은 학부모 직원들에게도 이날부터 1주일간 재택근무를 하도록 권고했다.

어린이집은 20일부터 임시 휴원중이다. 어린이집 직원이 코로나19에 확진된 사실을 확인한 후 모든 직원과 원아, 학부모 등을 대상으로 PCR(유전자증폭) 검사를 시행했다.

추가로 검사를 받은 직원과 원아들의 검사 결과가 23일 이후에 나와 확진자가 늘어날 가능성도 있다.

이날 KBS 1TV 시사교양 프로그램 '더 라이브'도 스태프 1명이 확진 판정을 받아 결방됐다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr