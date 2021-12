[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 장애인 최초로 히말라야 14좌를 완등한 후 실종된 고 김홍빈 대장의 ‘2021 대한민국 스포츠 영웅’ 선정에 대해 축하의 말을 전했다.

이 시장은 22일 축하성명을 통해 “고 김 대장은 ‘포기 없는 도전’의 삶으로 산악인들은 물론 체육인들과 청소년들의 롤 모델이 됐다”며 “히말라야 정상에 오를 때마다 대한민국의 국위를 선양하고 국민들에게 큰 기쁨과 희망을 안겨준 김홍빈 대장은 우리의 진짜 영웅이다”고 밝혔다.

이어 “고 김 대장이 우리에게 남긴 ‘불굴의 의지’를 동력삼아 코로나19를 극복하고 더 크고 더 강한 광주시대를 힘차게 열겠다”면서 “광주를 뜨겁게 사랑했고, 나눔과 연대의 광주정신으로 시민들과 함께 했던 그의 삶을 기억하면서 다음 세대에 자랑스러운 역사로 물려주겠다”고 강조했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr