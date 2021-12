'울산 회동' 얼마나 됐다고…또다시 내홍에 몸살 앓는 국민의힘

이준석-조수진, 20일 선대위 회의서 '윤핵관' 인용 보도 놓고 시각차…언성 높이기도

이준석 "선대위 모든 직책을 내려놓겠다"

김종인 "성격상 다시 복귀 어려울듯"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 조수진 최고위원과의 극단 대치 끝에 공동상임선거대책위원장직을 전격 사퇴했다. 당 대표가 선대위 불참을 선언한 사상 초유의 일에 전문가는 화학적 결합이 부재해 생긴 문제라고 지적했다.

선대위 공동상임선대위원장직과 홍보·미디총괄본부장직을 맡고 있는 이 대표는 지난 21일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "선대위 모든 직책을 내려놓겠다"며 사퇴를 선언했다.

이 대표는 "선대위 구성원이 상임선대위원장의 지시를 따를 필요가 없다고 한다면 이것은 선대위 존재의 필요성을 부정하는 것"이라며 "거기에 더해 이를 바로잡는 적극적인 행위가 없고, 오히려 여유가 없어서 당 대표를 조롱하는 유튜브 방송 링크를 취재하는 언론인들에게 보냈다는 것을 확인하는 순간 확신이 들었다"며 강조했다.

이 대표의 이 같은 결정은 20일 선대위 비공개 회의에서 '윤핵관'(윤석열 대선후보 측 핵심관계자)'를 인용한 일부 언론보도에 대한 대응을 놓고 중앙선대위 공보단장인 조 최고위원과 언성을 높인 게 도화선이 됐다.

보도에 따르면 이 대표는 '윤핵관의 말이 김종인 총괄선대위원장과 나를 공격하는 식이지 공보단장이면 이를 정리하라'라는 취지의 말을 했다. 이에 조 최고위원은 "내가 왜 대표 지시를 들어야 하나. 난 (윤석열) 후보 지시만 듣는다"고 응수했고 두 사람은 회의장 밖으로 고성이 새 나올 정도로 설전을 벌였다. 결국 이 대표는 책상을 강하게 내리치며 회의장을 박차고 나왔다.

갈등을 해결하기 위해 김 위원장이 나섰지만 역부족이었다. 김 위원장은 21일 저녁 CBS 라디오 '한판승부'에 출연해 "(이 대표의) 성격상 다시 복귀하리라고 기대하기 어려운 것 같다"고 전했다. 이어 그는 "이 대표가 극단적인 방향을 취하지 않으면 시정이 불가능할 것으로 생각했던 것 같다"며 "아무리 선거철이라고 해도 위계질서가 있다. 후보 말만 듣고 다른 사람 말을 안 듣겠다고 하면 선대위 조직 자체가 제 기능을 할 수 없다"고 지적했다.

논란이 커지자 조 최고위원도 이 대표가 사퇴를 선언한 지 4시간여만에 중앙선대위 직책에서 물러나겠다고 밝혔다. 조 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "정권교체를 열망하는 국민과 당원께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "정권교체를 위해 백의종군하겠다"고 말했다.

이 같은 선대위를 둘러싼 잡음은 이번이 처음이 아니다. 앞서 이 대표는 윤 후보가 자신이 공개적으로 반대한 이수정 경기대 교수 영입을 하면서 '이준석 패싱' 논란이 불거지자 이 대표는 공식일정을 전면취소하고 잠적했다.

이후 이 대표와 윤 후보는 '울산 회동'을 통해 극적으로 파행을 봉합하는데 성공하는 듯했지만 18일 만에 갈등이 재발했다.

논란이 잇따르자 국민의힘 내부에서도 비판의 목소리가 나왔다. 장제원 의원은 이 대표를 향해 자신의 페이스북을 통해 "당 선대위가 후보를 위한 선대위인지 자기 정치를 위한 선대위인지 기가 찰 따름이다"고, 조 최고위원을 향해서는 "공보단장이라는 분은 어디서 함부로 후보 뜻을 팔고 다니느냐"고 비판했다. 이어 그는 "(지금 선대위가) 오합지졸이 따로 없다"고 꼬집었다.

전문가는 파행이 반복되고 있는 상황과 관련해 선대위의 화학적 결합이 부재하기 때문이라고 진단했다. 이종훈 정치평론가는 "선대위 조직 내 원활한 소통이 되고 있지 않아 계속 잡음이 발생하고 있다"며 "신지예 전 대표처럼 이례적인 인물을 영입하는 것 자체가 문제를 만드는 게 아니라, 인재 영입 등 선대위 운영 관련 윤석열 후보가 이 대표와 사전 소통하지 않는 게 더 큰 문제"라고 지적했다.

