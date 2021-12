제주지역 주말 기온 뚝…많은 눈 예상

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 이번 주말 제주지역에 산간을 중심으로 많은 눈이 내리면서 화이트크리스마스가 예상된다.

22일 제주지방기상청에 따르면 제주지방은 이날부터 오는 24일까지 맑거나 대체로 흐린 날씨를 보이다 크리스마스이자 주말인 25일부터 27일까지 눈이 내릴 것으로 보인다.

제주기상청은 24일과 25일 오전까지는 기압골의 영향으로 산발적으로 비가 내리다가 25일 오후부터 눈구름대가 들어오면서 눈이 시작될 것으로 보인다.

이번 눈은 오는 27일까지 계속될 것으로 보이며 특히 한라산에는 많은 눈이 내려 쌓일 것으로 예상된다.

기온은 오는 24일 평년보다 높아 포근하다가 주말부터 급격히 떨어지며 강추위가 찾아올 것으로 전망된다.

이날 낮 최고기온 14~16℃, 23일 아침 최저기온 5~8℃, 24일 낮 최고기온 13~15℃가 되겠다.

오는 25일부터는 아침 최저기온이 0℃까지 떨어질 것으로 보이며 낮기온도 2~7℃에 머물겠다.

바람까지 불면서 산북지역의 체감온도 -4℃까지, 산남지역도 -1℃까지 떨어질 것으로 예상된다.

해상에서는 24일 밤부터 제주도 해상과 남해서부 서쪽 먼 바다에서 바람이 매우 강하게 불면서 물결이 최고 4m까지 매우 높게 일겠다.

제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr