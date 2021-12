티몬, 인플루언서와 단독 상품 기획 나서…'위드티몬' 출시

위드티몬 브랜드 상품 유통은 D2C방식

유통단계 최소화해 합리적 소비 지원

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 다양한 분야의 인플루언서들과 공동으로 상품을 기획하는 자체 브랜드 '위드티몬(with TMON)'을 새롭게 선보인다고 22일 밝혔다. 인플루언서의 정보성 콘텐츠와 팬덤을 기반으로 제품의 신뢰도와 영향력을 높이고, 한정수량 단독 판매로 플랫폼의 경쟁력을 높이려는 전략이다.

위드티몬은 특정 분야의 전문성을 갖춘 인플루언서가 직접 사용해 보고 추천하는 상품을 티몬이 함께 기획해 단독으로 판매하는 상품의 브랜드다. 위드티몬 브랜드로 출시되는 상품은 생산자가 고객에게 직접 판매하는 D2C(Direct to consumer)방식으로 판매되기 때문에 고품질 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

첫 상품은 유튜브 구독자 58만명의 고기 전문 인플루언서 '정육왕'과 준비한 한우다. 티몬 라이브커머스 '티비온(TVON)'에서 판매한다. 공동 기획한 정육왕이 라이브방송에 출연해 상품 기획부터 출시까지의 스토리를 전하며 시청자들과 소통한다.

정재훈 티몬 팀장은 "전문 분야에 대한 높은 신뢰도를 가진 인플루언서와 함께 기획해 제안하는 상품인 만큼 고객만족도 또한 높을 것으로 기대한다"며 "앞으로 다양한 분야의 인플루언서와 협업으로 더 많은 고객들이 만족할만한 상품을 '위드티몬' 브랜드로 선보이겠다"고 말했다.

