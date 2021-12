파라다이스시티, 임인년 맞이 '호의호식 호(虎)캉스' 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 2022년 임인년을 호텔에서 시작할 수 있는 '호의호식 호(虎)캉스' 패키지를 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 패키지는 오는 29일부터 내년 1월6일까지 이용 가능하다. 패키지 이용객은 최대 30만원 리조트 머니 등이 포함된 100% 당첨 '럭키 스크래치 이벤트'에 참여할 수 있다. 객실 키를 키오스크에 태그 하면 이벤트 참여 및 당첨 여부를 확인할 수 있는 비대면 형식으로 진행된다.

스트레스를 낮추고 심신을 안정시켜 숙면에 도움을 주는 프래그런스 브랜드 SW19의 대표 제품 필로미스트(Pillow mist)도 제공한다. 귀여운 호랑이 캐릭터가 돋보이는 '호야' 케이크는 체크인 당일 1층 가든 카페에서 픽업할 수 있다.

라운지 파라다이스에서 신년 스페셜 메뉴도 제공한다. 어향가지 덮밥, 명란파스타, 샐러드 등으로 구성된 한상차림(성인 2인)을 내놓는다. 라운지 파라다이스 이용시간은 오전 11시부터 오후 8시까지로 체크아웃 당일까지 이용 가능하다.

이외에도 힐링 스파 '씨메르'(성인 2인 기준 1회), 실내형 테마파크 '원더박스', 사계절 야외 온수풀, 플레이랩, 키즈존 이용, '더 스파 앳 파라다이스' 20% 할인, 파라다이스 아트 스페이스 무료입장 등도 가능하다.

