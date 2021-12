진도 DH 그룹, 연말연시 노인·장애인 후원 앞장 '훈훈'

김남중 회장 국민훈장 수상 기념 500만원 상당 후원품 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 진도군 향토기업인 DH 그룹이 연말연시를 맞아 사회 공헌과 나눔 경영의 일환으로 진도군 관내 복지기관들에게 후원 물품을 전달해 지역사회에 온기를 전하고 있다.

21일 DH 그룹에 따르면 김남중 회장과 임직원들은 전날 진도읍에 위치한 진도군장애인종합복지관과 진도노인복지관을 찾아 진도 건강식품인 토시오 콘플레이크를 각각 150박스씩, 총 300박스(약 500만원 상당)를 후원했다.

이날 민주평화통일자문회의 진도군협의회 곽규현 회장과 자문위원들도 함께 전달식에 참석했다.

민주평통 진도군협의회 소속 자문위원인 김남중 회장은 한반도 종전 선언에 대한 선도적 역할과 지역지속가능발전 등 지난 23년 간 다양한 분야에서 성실히 활동해 온 공로로 지난 9일 서울 용산구 백범김구기념관에서 개최된 ‘2021년 국민훈장 수여식’에서 국민훈장 목련장을 받아 화제가 됐다.

곽규현 민주평통 진도군협의회장은 “연말연시 코로나19로 특히 경제 형편이 여의치 않은 어르신들과 장애인들에게 작게나마 따뜻한 온기와 희망을 전달하고 싶었다”며 “새해인 2022년에도 보다 많은 이웃과 함께 한반도 평화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

김남중 회장은 “지역사회에 환원하고 어려운 이웃에게 나눔을 실천할 수 있어 더 이 기쁘다”면서 “코로나로 더욱더 힘든 시기를 겪고 있는 소외계층이 용기와 희망을 품고 어려움을 잘 극복해 나갔으면 좋겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr