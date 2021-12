푸틴 "서방의 공격적 노선 지속시 군사조치 취할 것"

[아시아경제 부애리 기자] 러시아가 서방이 우크라이나 사태와 관련 비우호적 행동을 지속하면 상응하는 군사적 조치를 취할 것이라고 21일(현지시간) 경고했다.

블라디미르 푸틴 대통령은 이날 자국 국방부 확대 간부회의에 참석해 북대서양조약기구(NATO·나토)의 동진과 우크라이나의 나토 가입 추진 등에 우려를 표하면서 이같이 밝혔다.

푸틴 대통령은 "서방 동료들의 명백히 공격적인 노선이 지속될 경우 우리는 적합한 군사·기술적 조치를 취하고, 비우호적 행보에 대해 단호하게 대응할 것"이라며 "러시아는 자국 안보와 주권을 보장하기 위한 행동을 할 충분한 권리를 갖고 있다"고 말했다.

이어 그는 "우리에겐 장기적이고 법적 구속력이 있는 안보 보장이 필요하다"면서 "어떠한 법적 보장도 믿을 건 못 된다. 왜냐하면 미국은 여러 이유로 자신의 마음에 들지 않는 국제조약에서 손쉽게 탈퇴하기 때문이다"라고 비판했다.

푸틴 대통령은 또 "우리는 러시아 인근으로 미국의 글로벌 미사일 방어(MD) 시스템이 전개되는 것을 크게 우려하고 있다"며 "루마니아에 이미 배치됐고 폴란드에도 배치될 예정인 (미국의 유럽 MD 시스템에 속한) 발사대 MK-41은 토마호크 공격미사일 발사를 위해 변형됐다"고 주장했다.

이날 푸틴 대통령의 경고 발언은 러시아가 우크라이나 국경 인근으로 약 10만명의 병력과 무기를 배치하고, 내년 초 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 우려가 미국과 우크라이나 측에서 제기되면서, 러시아와 우크라이나를 지원하는 서방 간에 군사적 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다.

