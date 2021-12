가사도우미 10여명에 수면제 섞은 커피 먹이고 강제추행한 40대 남성

병원서 수면제 처방받아 범죄에 이용

[아시아경제 강주희 기자] 여성 가사도우미들에게 수면제를 탄 커피를 마시게 하고 강제 추행한 40대 남성이 검찰에 송치됐다.

인천 연수경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반, 강제추행 등 혐의로 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난 6월부터 지난달까지 가사도우미 호출 앱을 통해 여성 가사도우미 50여명을 거주지에 부르고, 이 중 10여명에게 수면제를 먹인 뒤 강제 추행한 혐의를 받는다.

A씨는 마약류로 분류되는 수면유도제 '졸피뎀'을 섞은 커피를 가사도우미들에게 마시게 한 뒤 범행을 벌인 것으로 조사됐다.

피해 가사도우미들은 "A씨가 준 커피를 마신 뒤 어지럽다"며 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

A씨는 병원을 찾아 "잠을 못 자겠다"고 말하고 수면유도제를 처방받은 것으로 파악됐다.

경찰은 피해 가사도우미들의 모발을 분석한 결과 졸피뎀 성분을 확인했다.

경찰 조사에서 A씨는 혐의에 대해 일부 인정하는 것으로 전해졌다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr