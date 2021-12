경남 거제시, 사업용 차량 공영주차장 조성공사 첫 삽

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 거제시가 21일 사등면에서 사곡 사업용 차량 공영주차장 조성공사의 첫 삽을 떴다.

거제시는 지역 내 사업용 차량의 주차 공간 부족을 해소하고 대형 차량 불법주차를 막아 교통사고 위험과 시민 불편을 줄이고자 이번 사업을 추진했다.

총사업비 77억원을 들여 내년 7월 완공 목표로 1만2448㎡ 용지에 화물차 95대 주차 공간과 사무동, 편의시설을 세운다.

경과보고, 식사(式辭), 축사, 발파식 순으로 진행된 기공식에는 49명이 모여 사곡 사업용 차량 조성공사의 안전하고 원활한 공사 추진을 기원했다.

변광용 시장은 “남부 내륙철도와 가덕도 신공항이 건설되고 진해 신항이 조성되면 물류 수송이 더 늘어날 것”이라며 “사곡 사업용 차량 공영주차장이 거제시가 조선 물류 거점도시로 거듭나는 데 큰 역할을 할 것이라 기대된다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr