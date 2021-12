[2022 정시]아주대 685명 모집…약학·의학과, 면접 5% 반영

아주대학교는 2022학년도 정시모집에서 작년보다 112명 증가한 685명을 선발한다. 대부분의 학과는 수능 100%로 신입생을 선발하며 학부제로 바뀐 약학과와 의학과, 국방디지털융합학과는 수능과 면접 점수를 반영한다.

학부제로 변경된 약학과는 다군(일반전형3)으로 1단계 수능 100%로 모집인원의 10배수를 선발하고 2단계에서는 수능 95%, 면접 5%를 반영한다.

가군에서는 일반전형1(의학과)과 농어촌학생전형(의학과), 다군에서는 일반전형2(의학과, 약학과 제외)·일반전형3(약학과)·일반전형4(교차)·국방IT우수인재2전형·농어촌학생전형(의학과 제외)·특성화고졸업자전형·기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자전형을 모집한다.

반영 방식은 △국어, 수학은 표준점수 △탐구는 두 과목의 자체 변환점수(백분위 점수 활용) 합산 △영어와 한국사는 등급별로 별도 변환점수를 활용해 반영한다. 탐구영역의 자체 변환점수는 입학처 홈페이지에서 확인 가능하다. 한국사는 4등급까지는 감점이 없고 5등급부터 감점된다.

일반전형1(의학과)과 농어촌학생전형(의학과)는 수능 95%, 면접 5%로 진행되며 일반전형1(의학과) 10명, 농어촌학생전형(의학과) 1명을 선발한다. 면접평가는 제시문이 주어지는 인성면접이며 블라인드 면접으로 복수의 면접관이 지원자 1인을 10분 내외로 평가한다.

일반전형2(의학과, 약학과 제외), 일반전형4(교차)에서는 다군 수능 100%로 547명의 학생을 선발한다. 자연계열은 국·수(미적분/기하) ·영·과탐 2과목·한국사를 반영한다. 인문계열은 국·수·영·탐구 2과목·한국사를 반영한다.

정시 원서접수는 30일부터 1월3일까지다. 면접은 의학과 1월13일, 국방IT우수인재2전형 1월24일, 약학과 1월 27일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr