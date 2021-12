충남, 내년 3월 ‘공립 치유의 숲’ 3곳 신규 운영

[아시아경제 정일웅 기자] 충남도가 지역에 공립 치유의 숲 3곳을 조성 완료해 내년 3월부터 운영에 나선다.

21일 도에 따르면 올해 신규 조성된 치유의 숲은 천안 태학산, 공주 주미산, 계룡 향적산에 위치했다.

이들 치유의 숲은 내년 3월 중순 개장할 예정으로 치유 프로그램의 다양화를 꾀해 코로나19로 지친 도민이 머물며 심신을 치유하는 공간으로 활용된다.

산림치유는 숲이 가진 환경요소를 활용해 인체의 면역력을 높이고 신체·정신적 건강을 회복하는 활동을 말한다.

충남에는 신규 조성한 3개소를 포함해 총 5곳에서 치유의 숲이 운영되고 있다. 앞서 조성된 치유의 숲은 서천과 예산에 위치했다.

도는 이들 치유의 숲에서 운영하는 프로그램을 보건소, 병원 등과 연계해 코로나19 종사자와 갱년기를 맞은 중년의 마음 치료, 임산부의 심신 안정을 도울 계획이다.

특히 내년부터는 산림청, 국민건강보험공단과 업무협약을 체결해 건강생활실천지원금제 활성화 시범사업을 진행할 예정이다.

시범사업은 청양과 부여에 거주하는 예방형 참여자가 국·공립 치유의 숲에서 산림치유 프로그램을 체험하고 ‘건강관리 프로그램 이수 확인서’를 발급받아 국민건강보험공단에 제출하면 실천지원금을 지원받는 방식으로 운영된다.

치유 프로그램은 사전예약을 한 개인 또는 단체가 간편한 복장과 운동화를 지참해 참여할 수 있다.

이상춘 도 산림자원과장은 “건강생활실천지원금제는 산림치유가 활성화되는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 숲을 통한 국민건강증진을 위해 핵심적인 역할을 수행해 나가겠다”고 말했다.

