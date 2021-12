'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환

[아시아경제 지연진 기자] 21일 반등 출발한 국내 증시가 오미크론 우려로 혼조세를 보이고 있다. 코스피 지수는 장초반 기술 대형주를 중심으로 강세를 보이며 등락을 거듭 중이고, 코스닥은 개장 5분만에 하락 전환해 약세를 보이고 있다.

코스피 지수는 이날 18.19포인트(0.61%) 2981.19로 거래를 시작한 뒤, 상승폭을 반납하며 오전 9시27분께부터 하락한 뒤 등락 중이다. 이날 오전 9시34분 기준 코스피는 5.26포인트(0.15%) 하락한 2957.16을 가리키고 있다.

기관이 1770억원 상당을 순매수중이고, 장초반 매수세를 보이던 외국인은 338억원 규모의 순매도를 기록 중이다. 개인도 1395억원 규모로 순매도 중이다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 4,000 등락률 +3.32% 거래량 1,926,784 전일가 120,500 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close 가 2.07% 상승했고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 700 등락률 +0.91% 거래량 4,978,733 전일가 77,100 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성 '갤럭시 북 프로' 시리즈, 독일 소비자 연맹지 평가서 1위코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 도 0.52% 오름세를 보이는 등 반도체 종목 중심으로 강세를 보인다. 카카오는 0.44% 상승 중이며 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 3,000 등락률 -0.32% 거래량 19,906 전일가 935,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (0.53%), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 2,000 등락률 +0.54% 거래량 169,498 전일가 373,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"네이버, 내년 강력한 글로벌 사업 모멘텀 기대"코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close , 0.4%) 등은 강보합세다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 206,500 전일대비 1,500 등락률 +0.73% 거래량 192,160 전일가 205,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (0.49%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 500 등락률 +0.60% 거래량 367,587 전일가 82,900 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝전기차는 누가탈까…수도권 30~40대가 절반 이상 close (0.48%)는 약보합을, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,400 전일가 656,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close (-2.59%)와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 16,000 등락률 -2.45% 거래량 216,340 전일가 654,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close (-2.45%) 등 전기차 배터리 종목은 낙폭을 확대하고 있다.

같은시간 코스닥 지수는 5.26포인트(0.53%) 내린 985.33에 거래되고 있다. 이날 코스닥은 4.27포인트(0.43%) 오른 994.78로 개장한 뒤 장초반부터 하락세로 전환했다. 기관이 449억원 상당을 팔아치운 반면 개인과 기관은 각각 146억원과 376억원 어치 순매수 중이다.

코스닥 시총 상위 종목에서 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,400 전일대비 1,600 등락률 +2.47% 거래량 1,794,211 전일가 64,800 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜 close 이 3.40%로 강세가, 에코프로비엠(-2.53%)과엘앤에프(-4.19%) 등 2차전지주의 하락이 두드러졌다. 반면 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 160,600 전일대비 200 등락률 +0.12% 거래량 575,549 전일가 160,400 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴선데이토즈, 800억 규모 유상증자·BW 발행 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (1.87%)와 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 122,800 전일대비 800 등락률 -0.65% 거래량 213,188 전일가 123,600 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (0.40%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,400 전일대비 500 등락률 +0.58% 거래량 215,349 전일가 85,900 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (0.81%) 등 게임주가 소폭 오름세를 보이고 있다.

앞서 서상영 미래에엣증권 연구원은 이날 개장 전 "중국과 미국 경기 둔화 우려 부각 등은 전날 선방영됐다는 점에서 한국 증시에 미치는 영향은 제한적"이라며 "한국 증시는 강보합 후 실적 개선 기대감이 높은 반도체 관련 종목을 중심으로 강세를 보일 것"이라고 전망하기도 했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr