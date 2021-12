게임 대장주지만… 힘 못쓰는 크래프톤

또 공모가 밑돌아…外人 매수세는 집중

[아시아경제 이민우 기자] 게임주 시가총액 1위인 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 469,000 전일대비 2,000 등락률 -0.42% 거래량 49,437 전일가 471,000 2021.12.21 10:50 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다 close 이 여전히 공모가를 밑돌고 있다. 다만 여전히 올해 4분기 준수한 실적이 예상되고 있고 콘텐츠 확장으로 실적 추가 성장 가능한 만큼 향후 반등할 수 있다는 전망이 나온다.

21일 오전 10시44분 기준 크래프톤 주가는 전날 대비 0.42% 내린 46만9000원을 기록했다. 여전히 공모가인 49만8000원을 밑돌고 있다. 지난달 17일 장중 사상 최고가인 58만원을 기록한 이후 주춤하는 모습이다. 전날 종가 기준 이달에만 6.36% 하락했다. 같은 기간 코스피가 4.37% 상승한 것에 비해 크게 저조한 수익률이다.

그럼에도 외국인 매수세는 꾸준히 유입되고 있다. 이달에만 2167억원어치를 사들이며 전체 외국인 순매수 종목 5위에 올랐다. 지난달부터 단 7거래일을 제외하고 모두 순매수를 이어갈 정도다. 지난달에도 6014억원으로 순매수 3위를 기록한 바 있다.

4분기 준수한 실적이 예상되는 한편 향후 성장성도 기대하면서 꾸준히 매집하는 것으로 풀이된다. 금융정보분석업체 에프앤가이드에 따르면 크래프톤의 올해 4분기 연결 기준 실적 시장전망치(컨센서스)는 매출 6530억원, 영업이익 2665억원이다. 전년 동기 대비 각각 85.2%, 187,9%씩 상승한 규모다. 올해 사상 처음으로 매출 2조원 돌파가 예상되고 있다. 내년 실적 전망도 밝다. 매출 3조2341억원, 영업이익 1조4957억원으로 올해 예상치 대비 각각 55.4%, 74.6% 증가할 것으로 점쳐진다. 기존 게임 대장주였던 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 1,000 등락률 +0.15% 거래량 42,825 전일가 655,000 2021.12.21 10:49 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수 close 의 영업이익 전망치 1조666억원 마저 앞지를 것으로 기대되고 있다.

황현준 DB금융투자 연구원은 "출시 3년이 지난 '배틀그라운드 모바일'의 저력이 이어지는 가운데 더 다양한 과금모델과 단독 개발 및 직접 서비스 등으로 매출 구조가 개선된 신작 '배틀그라운드:뉴스테이트'의 실적 기여도가 높아질 것"이라며 "배틀그라운드 지적재산권(IP)을 활용해 웹툰, 영화 등 다양한 영역으로 확장될 수 있는 것도 강점"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr