bhc치킨, 가정폭력 피해 이주여성 자립 지원

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨이 가정폭력으로부터 피해를 입은 이주여성의 자립 지원금을 전달했다고 21일 밝혔다.

bhc치킨은 지난 20일 이주여성센터를 방문해 지원금 3000만원을 전달했다.

통계청에 따르면 다문화 가구는 2015년 약 30만 가구에서 지난해 약 37만 가구로 증가하는 등 다문화 가구가 꾸준히 늘어나고 있는 가운데 가정폭력을 겪고 있는 결혼 이주여성 피해가 사회적 문제가 되고 있다. 실제 국가인권위원회가 2018년 발표한 ‘결혼이주민의 안정적 체류 보장을 위한 실태조사’를 보면 응답자 중 42.1%가 가정폭력을 경험한 것으로 조사됐다

이날 전달식에 참석한 센터 관계자는 “매년 다문화 가정이 늘어나고 있어 이주여성의 안정적인 정착을 위한 다각적인 노력이 필요한 때”라며 “지원에 감사드리며 가정폭력으로 피해를 입은 이주여성과 동반 자녀들의 자립과 이들이 다시 사회로 진출할 수 있도록 세심한 노력을 다하겠다”고 말했다.

김충현 bhc치킨 상무는 지원금을 전달하면서 “피해를 입은 이주 여성들에게 지금 가장 필요한 것은 사회적 관심과 배려이며 저희 작은 정성이 이들의 상처치유에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr