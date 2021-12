현대캐피탈, '제네시스 G90 풀체인지' 리스·렌트 사전예약 돌입

다음 달 10일까지 사전예약 진행

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈이 계약 시작 하루 만에 계약건수 1만2000대를 돌파하는 등 흥행 돌풍을 일으키고 있는 제네시스 G90 풀체인지 모델에 대한 리스·렌트 상품의 사전 예약을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 사전 예약은 다음 달 10일까지 현대캐피탈 자동차 이용프로그램(렌트)과 자동차리스 상품을 대상으로 진행된다.

장기렌터카 상품인 자동차 이용프로그램(렌트)과 자동차리스는 선수금과 취등록세, 보험료(리스 제외) 등 자동차 이용에 들어가는 초기 목돈 부담을 덜고, 할부보다 저렴한 월 납입금으로 이용할 수 있는 것이 특징이다. 여기에 자동차 이용프로그램(렌트)과 자동차리스는 현대캐피탈의 고객친화적인 특화 서비스 및 혜택까지 추가로 제공하고 있다.

자동차 이용프로그램(렌트)은 월 납입금이 저렴한 장기렌터카의 특징에 현대캐피탈이 제공하는 7가지 특화 혜택을 결합한 상품으로, 고객이 36·48·60개월 중 한 가지 이용기간을 선택할 수 있다.

이 상품을 이용하면 연간 약정한 주행거리와 개인별 자동차보험 등급에 따라 추가 이용료 할인 혜택이 제공된다. 또 6개월마다 정기적으로 제공되는 방문 차량점검 서비스(정비상품)와 일반 자동차보험이 보장하지 않는 운전자보험 무료 가입, 상품 재이용 시 주어지는 할인 혜택 등 다양한 부가 혜택도 매력적이다.

현대캐피탈 자동차리스는 자동차 이용의 초기 비용 부담을 낮추고 업무용으로 이용 시 월 납입금을 비용처리 할 수 있는 장점을 지닌 상품이다. 특히 계약기간 중 24개월만 이용하면 언제든지 중도해지수수료 없이 계약을 종료할 수 있어 고객의 상황에 따라 편리하게 이용 가능하다. (48·60개월 중 이용기간 택 1)

사전 예약 방법은 간단하다. 현대캐피탈 제네시스 G90 사전예약 전용 모바일 웹페이지에 접속해 원하는 상품을 선택한 뒤 신청하면 된다. 사전예약을 신청하면 전문 상담사가 신청고객에게 연락해 견적 산출부터 계약까지 진행을 돕는다.

현대캐피탈은 사전 예약 후 차량 출고를 확정한 고객 중 선착순 100명에게 80만원 상당의 프리미엄 윈도틴팅(선팅) 서비스를 무료로 제공한다.

