국내 3분기 5G 다운로드 속도 갤럭시 1∼3위… 아이폰12 4위

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 갤럭시 스마트폰이 우리나라에서 애플의 ‘아이폰12’보다 다운로드 속도가 더 빠르다는 조사 결과가 나왔다. 다만 이는 올 가을 출시된 ‘아이폰13’이 제외된 한국 내 비교 결과다. 아이폰13은 비교대상에 포함된 거의 모든 국가에서 1위를 차지했다.

20일 인터넷 속도측정 사이트 '스피드테스트'를 운영하는 우클라(Ookla)에 따르면 올해 3분기 국내 주요 스마트폰을 대상으로 5G 다운로드 속도를 조사한 결과 ‘갤럭시 S21 울트라’가 221.18Mbps로 가장 빨랐다.

이어 ‘갤럭시 S21(215.1Mbps)’이 2위였고, 작년 모델인 ‘갤럭시 노트20 울트라(199.91Mbps)’와 아이폰12(193.34Mbps)가 각각 3·4위였다. 올해 출시된 아이폰13은 표본 수가 적어 우리나라에서는 비교 대상에서 빠졌다. LTE 다운로드 속도 조사에서도 ‘갤럭시 S9+’가 60.41Mbps로 최고 기록을 세운 것을 비롯해 갤럭시 모델이 1∼4위를 차지해 5위 '아이폰11(56.96Mbps)'을 따돌렸다.

이와 달리, 이번에 함께 조사된 다른 국가들에서는 아이폰13이 비교대상에 포함됐고 휴대전화 모델들 중 5G 다운로드 속도 1위를 차지했다. 중국에서만 화웨이의 ‘메이트40프로(280.22Mbps)’가 아이폰13(278.22Mbps)을 근소한 차이로 제쳤을 뿐 호주, 캐나다, 프랑스, 일본, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 영국, 미국에서는 아이폰13이 갤럭시를 필두로 한 안드로이드 폰을 대부분 큰 차이로 따돌렸다. 아랍에미리트에서는 아이폰13의 5G 다운로드 속도가 485.59Mbps에 달해 이번 조사에서 최고치를 기록했다.

한편 국내 주요 스마트폰의 5G 다운로드 속도는 2019년 ‘갤럭시 S10 5G’가 102.61Mbps를 기록한 것을 시작으로 꾸준히 상승하고 있다. 이번 조사에서 S21 울트라가 기록한 국내 최고 5G 다운로드 속도(221.18Mbp)는 S9+가 기록한 국내 최고 LTE 다운로드 속도(60.41Mbps)의 약 3.7배였다. 아이폰도 국내에서 아이폰12의 5G 다운로드 속도가 캐나다, 프랑스, 일본, 영국, 미국에서 최신 모델인 아이폰13의 측정치보다 높았다. 우클라는 "한국에서는 5G로 업그레이드할 만한 가치가 있다“며 ”소비자가 고를 만한 고성능 기기도 다양하다"고 평가했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr