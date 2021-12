[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시당이 ‘사랑의 김장 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.

19일 광주시당에 따르면 전날 선대위 여성본부, 청년본부 주관으로 실시한 김장 나누기 행사에는 당원 및 당직자, 자원봉사자 50여 명이 참여해 김장배추 2000포기를 담갔다.

정성스럽게 담근 김장김치는 사랑의 식당과 장애인 문화예술재단, 맥지 청소년 쉼터에 전달했다.

사랑의 김장나눔 봉사활동은 국민의힘 광주시당 여성위원회를 중심으로 매년 이어오고 있다.

김현장 국민의힘 광주시당 위원장은 “코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 분들에게 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람에서 사랑의 김장 봉사활동을 실시했다”며 “광주시당 여성위원회의 전통인 김장 봉사는 매년 이어갈 것”이라고 말했다.

