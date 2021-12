올해 우수 어촌체험마을에 '경남 거제 다대마을' 선정

해수부, 20일 '2021 어촌관광 활성화 온라인 워크숍' 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 올해 우수 어촌체험마을로 '경남 거제 다대마을'을 선정한다고 19일 밝혔다.

해수부는 오는 20일 '2021 어촌관광 활성화 온라인 워크숍'을 개최하고 올해 가장 뛰어난 성과를 낸 어촌체험휴양마을과 사무장, 우수 바다해설사를 선정해 시상한다.

올해 대상의 영예를 안게 된 경남 거제 다대마을은 갯벌과 개막이 체험, 마을 특산물인 각종 해조류, 전복, 소라 등을 재료로 하는 어부밥상을 맛볼 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 철저한 방역·위생 관리로 가족 단위 체험객이 안심하고 꾸준히 마을을 찾고 있다는 점도 평가받았다.

최우수상에는 신비의 바닷길과 깡통열차로 체험객의 만족도가 높은 '충남 보령 무창포마을'이 선정됐다. 우수상에는 어촌의 정취를 잘 보존하고 있는 '전남 진도 죽림마을', 특화된 어업체험을 제공하는 '경남 거제 탑포마을', 맛과 위생 두 마리 토끼를 모두 잡은 로컬푸드 음식점을 운영하는 '경기 화성 궁평마을'이 뽑혔다.

아울러 이번 워크숍에서는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 어촌체험휴양마을과 '어촌 사회적 가치 선순환' 협약을 체결하고 해양환경 정화 활동, 마을 특산물 구매, 방역물품 기증 등을 진행한 16개 공공기관이 참석해 주요 활동사례를 공유하고 성과 확산 방안도 논의한다.

최종욱 해수부 어촌어항과장은 "우리 어촌체험휴양마을이 어촌에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 공공기관들과 함께 어촌의 사회적 가치 선순환 협약을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr