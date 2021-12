담양군, 전라남도 음식 문화개선 평가 ‘우수기관’ 수상

5년 연속 음식문화 수준 ‘높음’, 다양한 우수시책사업 인정

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군이 전라남도가 실시한 2021년 음식 문화개선 평가에서 5년 연속 우수기관에 선정되며 담양의 높은 음식문화 수준을 다시 한번 입증했다.

17일 군에 따르면 전라남도에서는 음식문화 인식 개선과 안전한 외식환경 조성을 위해 22개 시·군을 대상으로 ▲음식 문화개선 추진체계 구축 ▲위생 등급제 추진 ▲어린이 식생활 안전관리 ▲음식 문화개선 시책 등 8개 부문 19개 정량 지표로 구성된 음식 문화개선 평가를 했다.

평가 결과 담양군은 음식점 위생 등급제, 군민 안심식당, 음식 문화개선 특수시책 등 전체 지표에서 높은 점수를 받아 우수기관 표창과 함께 상 사업비 1천만 원을 받게 됐다.

담양군은 올해 생활 방역 중심의 위생적이고 안전한 음식문화 환경을 위해 ‘접객업소 주방 등 환경 개선 지원사업’, ‘찾아가는 음식문화 개선 교육’, ‘소규모 음식점 활성화 사업’ 등 다양한 시책을 추진해 많은 성과를 거뒀다.

군 관계자는 “관내 940개 외식 업소에서 관광도시에 어울리는 친절한 서비스와 깨끗한 업소 관리 등 음식문화 개선에 적극적으로 행동해 주신 결과”라며 “앞으로도 다양한 정책과 지원으로 선진음식문화 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr