尹, 이재명 향해 "당·정·청과 사전 논의 부재...진정성도, 일머리도 없어"

"'이재명의 대한민국' 되면 뭐든 마음대로 할 것...이런 후보에 국정 맡길 수 없어"

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 국민의당 대선후보가 이재명 민주당 대선후보의 양도소득세(양도세) 중과 한시 유예 제안에 청와대가 반대 의견을 표명한 데에 대해 "혼란의 책임은 전적으로 이재명 후보"라며 비판하고 나섰다.

윤 후보는 16일 자신의 페이스북을 통해 '진정성도 일머리도 없다!'는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다. 그는 "양도소득세 중과 한계 유예를 두고 집권세력이 둘로 갈라졌다"며 "야당과 국민 여론의 반대를 무시하면서 밀어붙이더니만 선거에서 불리하다는 것을 깨닫고 뒤늦게 난리"라고 지적했다.

이어 "혼란의 책임은 전적으로 이재명 후보에게 있다"며 "민주당은 그동안 다주택자에 대한 강력한 규제를 강조해왔다. 지난해 7월 양도세 중과를 위한 '소득세법' 개정안을 야당을 무시한 채 강행 처리했다"고 설명했다.

그러면서 "대통령 후보가 자신이 속한 당이 강행 처리까지 한 사안을 유예하자고 하니, 혼란이 없을 수 없다"며 "게다가 당이나 정부, 청와대와 일체의 사전 논의나 조율이 없었다고 하니 무슨 일을 이렇게 하는지 모르겠다"고 반문했다.

또 윤 후보는 이 후보의 지난 행보를 조목조목 따지며 대통령 후보로서의 자질에 의문을 제기했다. 그는 "가장 큰 문제는 일머리가 없다는 것"이라며 "잘못이라고 생각했다면 먼저 청와대를 적극적으로 설득하고, 당과 정부 관계자들과도 밀도 있는 논의 과정을 거쳤어야 한다"고 강조했다.

이어 "다음 문제는 국민 고통을 기필코 해결하겠다는 진정성이 없다는 것"이라며 "양도세 중과에 고통받을 국민을 생각하는 것이 아니라 오로지 선거에서 불리하니 표를 얻어야겠다는 마음으로 아무렇지도 않게 아무 말이나 던지고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 "그렇게 '이재명의 민주당'을 강조하는데 이러다가 '이재명의 대한민국'이 되면 뭐든지 자기 마음대로 하려고 할 것이 분명하다"며 "국민 여러분도 그렇게 보시겠지만 이런 후보에게 국정을 맡길 수는 없다"고 덧붙였다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr