장성군, 22일까지 ‘인생맛집 SNS 인증 이벤트’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 22일까지 ‘나만 알기 아까운 옐로우시티 장성 인생 맛집’이라는 주제로 SNS 인증 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

최근 들어 장성에는 다양한 카페와 베이커리가 들어서 인근 시·군으로부터 많은 방문이 이어지고 있으며 미락단지에는 장어정식거리가 조성돼 장성호 수변길을 찾은 관광객들에게 호평을 얻고 있다.

이번 SNS 이벤트를 통해 장성 맛집에 대한 외부 관심도가 한층 높아질 것으로 기대를 모은다.

이벤트는 전국 누구나 참여할 수 있으며 장성지역 내 카페, 식당, 재래시장 등을 직접 이용한 뒤 이벤트 참여 절차를 진행하면 된다.

참여 방법은 군 공식계정이 있는 네이버블로그, 페이스북, 유튜브, 인스타그램, 카카오스토리 중 한 매체에 접속해 팔로우와 공유를 선택한 뒤, 맛집 인증 사진을 게시한다.

이어서 SNS에 게시한 모습을 캡처해 이벤트 참여 게시판(네이버 폼)에 제출하고 ‘이벤트 참여 완료’ 댓글을 달면 된다.

군은 이벤트 참여자 가운데 50명을 추첨해 1만원 상당의 농협 농촌사랑상품권 교환권을 경품으로 제공한다.

당첨자는 크리스마스 이브인 오는 24일에 발표할 예정이다.

군 관계자는 “장성의 매력을 널리 알리고, 지역경제에 활기를 더하고자 SNS 이벤트를 마련했다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

자세한 사항은 군청 소통정보실로 문의하면 된다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr