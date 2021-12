현대글로비스, 연이은 수주 '잭팟'…글로벌 완성차 5000억원 규모 해상운송 계약

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 글로벌 완성차 브랜드와 5000억원 규모의 해상운송 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 회사가 글로벌 완성차 단일 업체와 맺은 계약 가운데 사상 최대 규모다.

현대글로비스는 계약에 따라 2022년 1월부터 12월까지 1년간 중국에서 생산된 완성차를 유럽으로 해상운송 할 예정이다. 1년 계약금액은 5018억원이다.

현대글로비스는 2020년 폭스바겐에 이어 이번 계약까지 잇따라 대형 수주를 따내 글로벌 완성차 해상운송 시장에서 입지를 더욱 확고하게 가져갈 것으로 기대하고 있다.

지난해 폭스바겐그룹은 현대글로비스에 5년 장기 해상운송계약을 맡겼다. 현대글로비스는 폭스바겐, 아우디, 포르쉐 등 폭스바겐그룹 내 전 승용차 브랜드의 유럽발 중국 수출 물량 전체를 단독으로 운송하게 됐다.

현대글로비스는 유럽과 중국 간 왕복 셔틀 해상운송 물량을 안정적으로 확보함으로써 수익성을 한층 끌어 올릴 것으로 전망된다.

현대글로비스는 현재 90척의 선대, 80여개의 글로벌 물류 네트워크를 기반으로 자동차 운반선의 특성을 살려 전 세계에 해상운송 서비스를 제공하고 있다. 대규모 선단 보유로 유연한 선박 운영이 가능해 화주의 운항 스케줄에 신속하게 대응할 수 있다.

전세계 요충지마다 구축한 물류 인프라도 강점이다. 현대글로비스는 최근 글로벌 선사 최초로 유럽 자동차 물동량 최대 규모 항만 중 하나인 독일 브레머하펜항(港)에 단독 사용 가능한 선적 터미널을 확보했다.

2019년에는 미국 펜실베니아주 필라델피아 항구 내 신규 완성차 야적장을 확보해 축구장 143개 면적인 100만㎡에 이르는 자동차 부지를 전용하고 있으며 국내에선 2018년 평택항 자동차전용터미널를 건설했다. 이에 따라 올 3분기 기준 비계열 매출 비중은 60%로 역대 최대를 기록했다.

현대글로비스 관계자는 “독보적인 자동차 해상운송 경쟁력을 바탕으로 글로벌 브랜드와 지속적으로 협력관계를 넓혀 나가겠다”며 “자동차운반선 시장의 유일한 한국계 선사로서 앞으로도 최적의 해상운송 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr