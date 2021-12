경북 상주시장, 청와대에 읍소 … “문경~상주~김천 철도 연결 서둘러 주세요!”

미연결 구간 70.7㎞ 연결 요구, 국가 균형 발전 촉매 될 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 강영석 경북 상주시장이 16일 오후 3시에 청와대 광장에서 문경~상주~김천 고속전철화 사업 완성을 촉구하는 요청서를 낭독한다.

중부내륙철도와 남부내륙철도 중 문경∼상주∼김천 구간 70.7㎞의 연결을 요청하는 내용으로 사업의 필요성과 경제성평가에 대한 지방의 어려운 현실, 지역 균형 발전 효과 등을 설명한다.

강 시장은 경제성보다는 정책성과 지역 균형 발전의 측면을 충분히 고려해 달라고 요구할 방침이다.

문경~상주~김천 고속전철화사업은 총사업비 1조1437억원을 투입해 서울 강남 수서~경북 문경 구간의 중부내륙철도와 경북 김천~경남 거제 구간의 남부내륙철도의 미연결 구간을 연결하는 대형 국책사업이다.

해당 구간에 대한 예비타당성조사는 2019년 5월 시작돼 현재 진행 중이며 내년 1월 완료될 예정이다.

상주시는 오는 12월 말에 예정된 2차 점검 회의를 앞두고 시민의 염원을 다시 전달하기 위해 청와대에 요청서를 제출했다.

지난해에는 고속화 전철 완성 서명운동을 펼치고 올해 9월 상주시, 문경시, 김천시의 대표가 한국개발연구원(KDI) 앞에서 예비타당성조사 통과를 촉구하는 릴레이 1인 시위를 3주간 진행했다.

11월에는 임이자, 송언석 국회의원이 주최하는 국회 정책토론회를 개최해 철도건설에 대한 의지를 다졌다.

지난해 경북 서·북부의 경제 활성화와 풍부한 관광자원 개발을 위해 철도건설을 추진해야 한다는 탄원서에 문경·상주·김천 시민 31만101명 중 80명에 가까운 24만4734명이 서명했다.

현재 상주 시민이 수도권에 가려면 자가용이나 버스를 이용해야 하고 기차를 타려면 문경이나 김천, 대구로 가야 한다.

지역 기업들도 수도권과 이어지는 철도가 없어 이동이나 수출 등이 자유롭지 않아 경쟁력을 키우기 어렵다고 주장한다.

외지 기업과 관광객 유치도 어려워 지역 내 경제 활성화에도 어려움이 있어 시는 철도건설을 위해 목소리를 높이기로 했다.

강 시장은 임이자, 송언석 국회의원과 함께 2020년 4월부터 수십 차례 국무총리, 기획재정부장관, 국무조정실장, 국가균형발전위원장, 국토교통부 장관, 국가철도공단 이사장 등을 직접 방문해 철도건설에 대한 의지를 전했다.

강 시장은 “지역의 생존과 균형 발전에 중요한 사업인 만큼 예비타당성조사가 반드시 통과될 거라 확신한다”며 “고속전철화사업이 빨리 착공되도록 총력을 기울일 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr