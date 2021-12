"가전제품이 가장 피해 많다" 아파트 옵션 중 금액규모도 1위

한국소비자원, 피해구제 신청 분석 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 건설사들의 브랜드 고급화 전략으로 아파트에 옵션을 도입하는 경우가 많아지면서 관련 피해도 지속해서 발생하고 있는 것으로 나타났다. 특히 옵션 품목 중 가전제품과 관련한 피해가 많았고, 피해 금액도 적지 않아 소비자들의 주의가 요구된다.

16일 한국소비자원은 최근 4년(2018∼2021.10)간 접수된 아파트 옵션 관련 피해구제 신청 52건을 분석한 결과 시스템 에어컨이나 냉장고 등 가전제품 관련이 42.3%로 가장 많았다고 밝혔다. 이어 중문 관련 불만이 25%, 붙박이장 등 가구 관련이 13.5%, 창호 관련이 11.5%로 뒤를 이었다.

피해 유형별로는 계약 불이행이 55.8%로 가장 많았는데 옵션 종류나 시공 상태가 계약과 달라 배상을 요구하는 경우가 대다수였다. 이어 옵션 시공 전 계약해제를 거부하거나 위약금을 과하게 요구한 사례가 23.1%, 품질 불만이 13.5% 등이었다. 피해 구제 신청의 84.6%는 건설사, 15.4%는 옵션 공급 업체에 배상을 요구한 사례였다.

옵션 상품 가운데 계약 금액을 확인할 수 있는 38건을 분석한 결과 평균 계약금액은 269만2000원이었다. 100만원 이상 400만원 미만 계약건이 절반을 차지했고, 1000만원 이상 고가 계약도 1건 있었다.

소비자원은 옵션 관련 피해를 예방하기 위해 계약 시 사양을 구체적으로 계약서에 기재하고 하자 보수 책임 주체 등 계약 내용을 꼼꼼하게 살펴달라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr