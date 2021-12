보성군, 전남도 우리동네 복지기동대 ‘우수상’수상

생활불편 NO! 언제나 부르면 OK

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 전남도가 주관한 우리동네 복지기동대 우수사례 경진대회에서 우수상을 수상했다고 15일 밝혔다.

우리동네복지기동대 평가는 도내 22개 시·군을 대상으로 우리동네 복지기동대 운영실적, 민관협력 및 위기가구 발굴실적 등 우수사례 및 4개 항목 14개 지표를 종합적으로 평가했다.

보성군은 한 해 동안 다양한 복지기동대 사업을 추진했으며, 특히 소규모 생활불편개선, 위기가구 발굴, 민관협력구축 실적에서 높은 평가를 받았다.

현재 보성군은 13기동대 92명의 복지기동대원이 활동하고 있으며 사회 취약계층의 소규모 생활불편 개선, 주거환경개선, 위기가구 긴급 생활안정지원 등의 사업을 추진하고 있다.

군 관계자는 “복지 인적 안정망 활성화를 통해 소외된 이웃을 돌보고 생활불편 사항을 해소 등을 위해 복지기동대 활동을 더 적극적으로 펼치도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr