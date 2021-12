[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자인 김건희씨가 허위경력 의혹이 불거진 것과 관련해 "국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 사과할 의향이 있다"고 밝혔다.

김씨는 15일 서울 서초구 코바나컨텐츠 사무실 앞에서 한 언론사 기자와 만나 '허위 이력과 관련 청년들의 분노 여론이 있는데 사과할 의향이 있나'라는 질문에 이같이 답했다.

후보 선출 이후 그가 공식적으로 언론에 답변을 내놓은 것은 이번이 처음이다.

'윤 후보 배우자로서 공개 활동은 언제 개시하나'라는 질문에는 "아직 드릴 말씀이 없다"고 했다.

앞서 언론 보도에 따르면 김씨는 지난 2007년 수원여자대학교 교수로 초빙되기 전 제출한 지원서에 경력과 수상내역 등을 허위로 기재했다는 의혹을 받고 있다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr