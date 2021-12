[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선후보 선거대책위원회에 합류했다.

홍 의원은 15일 본인이 만든 온라인 청년 커뮤니티 '청년의꿈'을 통해 "백의종군과 마찬가지로 아무런 역할이 없는 대구 선대위에 고문으로 이름 올리기로 했다"고 밝혔다.

이름은 적어두겠지만 선대위에서 사실상 활동은 하지 않을 것이라는 뜻으로 풀이된다. 홍 의원은 "그것마저 거부하면 방관자라고 또 시비 걸 테니 불가피한 조치"라고 설명했다. 이어 그는 "이것으로 논란이 종식되고 잊혀지기를 기대한다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr