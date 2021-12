코스피 올 영업익 230兆 육박할듯

전년 동기 대비 75% 증가

[아시아경제 송화정 기자]올해 코스피 영업이익이 사상 처음으로 200조원 시대를 열 것으로 예상된다. 시장에서는 230조원에 달할 것으로 전망하고 있다.

15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 코스피 영업이익 전망치(컨센서스)는 228조1372억원으로 전년 대비 75.37% 증가할 것으로 예상된다.

시가총액 상위 10개 종목의 올해 영업이익 합계는 87조2943억원으로 전체 영업이익의 38% 이상을 차지할 것으로 전망된다. 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 4,850,330 전일가 77,000 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 커지는 반도체 영토…전세계 설비투자 역대 최대치 경신한종희 부회장 "사업부·제품간 벽 허물고 '원삼성'으로 고객 가치 높이자"선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다 close 가 52조8128억원, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 1,180,122 전일가 121,000 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감"中 먹튀 없다"던 카카오페이 경영진의 뒤통수 close 가 12조3460억원으로 이중 74%를 차지한다. 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익은 전년 동기 대비 각각 46.73%, 146.73% 증가할 것으로 예상된다. 시총 상위주 중 전년 대비 실적 증가폭이 가장 클 것으로 예상되는 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 696,000 전일대비 5,000 등락률 -0.71% 거래량 110,131 전일가 701,000 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 선택 엇갈린 종목들...개미 울고 外人 웃었다LG 배터리에 재활용 니켈 쓴다FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감 close 이다. LG화학의 올해 영업이익 컨센서스는 5조4969억원으로 전년 동기 대비 205.69% 증가할 것으로 전망되고 있다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 2,000 등락률 -0.95% 거래량 239,792 전일가 211,000 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 북미·유럽 車어워드 휩쓴 현대차…빅3 넘본다FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감글로벌 수소차 시장 연평균 57% 성장 전망…현대차가 주도 close (7조1006억원)와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 600 등락률 -0.70% 거래량 326,727 전일가 85,300 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 앞두고 불확실성↑…코스피 3000 밑으로 하락 마감돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜사들이는 外人·기관, 팔아치우는 개인…코스피 3018선 close (5조3961억원)도 각각 196.52%, 161.13% 증가하며 전체 실적 성장에 힘을 보탤 것으로 보인다.

업종별로도 삼성전자와 SK하이닉스가 포진하고 있는 전기전자 업종의 실적 비중이 가장 크다. 전기전자 업종의 올해 영업이익 컨센서스는 77조2569억원이다. 이는 전년 동기 대비 63.06% 증가한 수치다. 다음으로는 화학이 458.7% 증가한 28조9906억원, 운수장비가 95.87% 늘어난 12조5634억원 순으로 큰 비중을 차지하고 있다. 증가폭이 가장 큰 업종은 운수창고다. 운수창고 업종의 영업이익 컨센서스는 9조5257억원으로 전년 대비 574.31% 증가할 것으로 예상된다. 지난해 코로나19로 직격탄을 맞은 항공주가 올해 들어 실적이 회복되면서 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 기대된다. 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 50 등락률 +0.17% 거래량 456,267 전일가 29,000 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?대한항공, 세계 최고 '퍼스트·비즈니스'클래스 항공사 선정[클릭 e종목]대한항공, 항공화물이 이끄는 실적 서프라이즈 기대 close 의 영업이익 컨센서스는 1조1578억원으로 전년 대비 963.02% 급증할 것으로 예상된다. 이밖에 화학(458.7%), 철강 및 금속(272.49%) 업종이 전년 대비 세 자릿수 증가세를 나타낼 것으로 보인다. 화학은 2차전지 성장으로 배터리 부문의 흑자 전환이 이뤄지면서 큰 폭으로 실적이 개선될 것으로 전망된다.

전년 대비 실적이 감소할 것으로 예상되는 업종은 전기가스업과 보험 뿐이다. 전기가스업은 올해 1조9976억원의 적자가 예상된다. 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 272,894 전일가 21,600 2021.12.15 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “한국전력, 적자폭 더욱 확대 전망” 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아3Q 코스피 상장사 영업익 53兆…전년比 50%↑ close 이 3조6110억원의 영업손실을 기록할 것으로 예상되면서 업종 전체 실적을 끌어내리고 있다. 한국전력은 시총 상위 30개 종목 중 유일하게 올해 적자를 기록할 전망이다. 보험은 영업이익 컨센서스가 1조1004억원으로 전년 대비 38.52% 감소할 것으로 예상된다.

올해 이 같은 실적 증가는 지난해 코로나19에 따른 기저 효과와 빠른 회복세에 힘입은 것으로 풀이된다. 산업통상자원부에 따르면 지난 13일 기준 올해 누계 수출이 6049억달러를 돌파해 2018년 기록한 연간 사상 최대 실적을 넘어섰다. 수출이 뒷받침되면서 코스피 영업이익도 지난 2018년 이후 3년 만에 최고치를 경신할 것으로 기대된다.

증가폭은 줄어들겠지만 내년에도 성장세는 이어질 것으로 전망된다. 내년 코스피 영업이익 컨센서스는 245조7891억원으로 7.74% 증가할 것으로 점쳐진다. 다만 최근 컨센서스가 지속적으로 하향 조정되고 있어 마냥 낙관할 수는 없는 상황이다. 내년 영업이익 컨센서스는 한 달 전 대비 1.2% 낮아진 수치다. 황지우 신영증권 연구원은 "월간 코스피 이익 전망치는 하향 조정이 지속되고 있지만 반도체 업종에 대한 이익 하향 조정은 대폭 둔화됐다"면서 "최근 전세계적으로 IT 업종의 주가가 강세를 보이고 있는 가운데 국내 반도체 업종에 대한 경기 변화 가능성도 감지되고 있다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr