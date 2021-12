[클릭 e종목]"미스터블루, 웹툰 IP활용한 NFT 신사업 준비 중"

[아시아경제 유현석 기자] 한양증권은 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 9,810 전일대비 280 등락률 +2.94% 거래량 707,694 전일가 9,530 2021.12.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 미스터블루 “자회사 블루포션게임즈, 무역의 날 500만불 수출의 탑 수상”미스터블루, ‘풍운객잔’ 카카오페이지 액션무협 장르 7일 연속 1위中 전력난에 공장 중단… 곡물가 상승 속 핵심 수혜주 공개! close 에 대해 웹툰과 게임 IP를 활용한 NFT사업을 준비하고 있다고 15일 설명했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

미스터블루는 웹툰 제작 및 플랫폼 사업을 영위한다. 국내 플랫폼 업체 중 유일하게 자체 무협 IP를 보유하며 네이버웹툰 무협 장르에서 80%를 점유하는 등 무협 장르에 특화됐다. 2020년 말 기준 1867개의 IP를 보유하고 있다.

김용호 한양증권 연구원은 "미스터블루의 투자매력 중 하나는 웹툰 사업구조에서 찾을 수 있는데 웹툰 플랫폼과 작가의 일반적인 계약 관계는 배타적 발행권으로 계약 기간 동안 작품 연재로 발생하는 수익을 분배한다"며 "미스터블루는 포괄적 저작권 계약을 통해 해당 작가의 IP 권한을 일괄 구매하기도 한다"고 말했다.

그는 "포괄적 저작권 계약을 통해 미스터블루는 작가 사후 70년까지 IP 사용 권한을 가지며 작가와 수익공유를 하지 않는다"며 "IP가 축적될수록 확장성 및 활용도가 높아지기 때문에 점진적인 이익 레버리지가 발생할 것으로 기대된다"고 설명했다.

한양증권은 미스터블루가 NFT 사업을 준비하고 있으며 가지고 확장 범위도 넓을 것으로 전망했다. 김 연구원은 "웹툰 및 게임 사업을 모두 영위하는 만큼 NFT 사업의 범위는 넓을 것으로 예상된다"며 "NFT 사업을 위해 관련 업체와의 협력, JV 설립 등 다방면으로 사업 구상을 진행하고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다.

그는 "지난 2분기 에오스의 동남아 서비스 개시 등으로 인한 비용 증가로 영업적자를 기록한 이후 하락한 주가는 3분기 흑자전환 불구 회복이 더딘 상황"이라며 "NFT 사업이 본격화될 시 웹툰과 게임 자체 IP를 보유한 만큼 강력한 성장 동력이 될 것으로 기대된다"고 강조했다.

김 연구원은 "NFT가 촉발한 게임 산업의 급변 속 동사는 자체 보유 IP를 활용해 다양한 수익구조를 만들어 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 "웹툰 및 게임 IP를 활용한 자체적인 NFT 사업은 물론 룽투코리아 등 관련 업체와의 협력을 통한 수익 배분 형태의 IP 사업도 가능할 것으로 전망한다"고 말했다.

