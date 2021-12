올겨울도 따뜻하고 안전하게!...서울 강서구 빈틈 없는 월동 준비

서울 강서구, 내년 3월 15일까지 ‘겨울철 종합 대책’ 추진...한파, 폭설 등 동절기 재난 대비와 코로나19 확산 방지에 총력...주민생활과 밀접한 5개 분야 세부계획 수립·실행

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 주민 모두 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 내년 3월15일까지 겨울철 종합 대책을 추진한다고 밝혔다.

겨울철 발생하기 쉬운 한파, 폭설, 화재 등 각종 재해와 사고를 예방하고 주민불편을 신속히 해소한다는 취지다.

특히 올 겨울은 동절기 재난상황 대비 뿐 아니라, 단계적 일상회복 추진과 코로나19 확산 방지에도 총력을 기울인다는 방침이다.

이를 위해 구는 겨울철 주민생활과 밀접한 ▲보건·환경 ▲한파 ▲제설 ▲안전 ▲민생안정 등 5개 분야별로 세부계획을 수립하고 실행에 나섰다.

먼저 보건·환경 분야에서는 단계적 일상회복 지원과 식품안전 등을 중점 추진하기로 했다. 최근 코로나19 확진자 증가 추세에 따라 점검반을 편성, 다중이용시설과 유흥시설, 목욕장 등을 집중 점검하고 방역수칙 홍보도 강화한다. 또, 안정적인 재택치료 관리를 위한 재택치료관리팀 확대와 응급환자관리팀 신설 운영 등 코로나19 대응을 최우선으로 시행한다.

이와 함께 안전한 먹거리 유통을 위해 식품접객업소 등에 대한 집중 위생 점검을 실시, 겨울철 식중독으로부터 주민 건강을 보호할 계획이다.

한파 분야에서는 한파 상황관리체계 구축과 취약계층 보호·지원 등을 중점 추진한다. 한파관리 TF팀과 1195명의 재난도우미를 통해 한파특보 시 신속한 상황전파 체계를 유지, 한파쉼터 54개소를 운영해 한파로부터 취약계층 주민들을 보호할 계획이다.

제설 분야에서는 제설대책본부 운영 및 비상근무 체계 확립, 강설교통대책 등을 중점 추진한다. 제설대책본부를 구성해 24시간 상시 비상 체계를 유지하고 강설예보 상황에 따라 즉각 대응한다. 또, 제설장비를 추가 확보, 개선하여 강설 시 신속한 현장 조치가 이루어질 수 있도록 대비함은 물론 민·관·군·경과의 유기적인 협조체계를 구축하여 빈틈없는 제설 대책을 추진할 계획이다.

안전 분야에서는 화재예방 강화, 주요시설물 안전관리 등을 중점 추진한다. 외부 전문가와 담당 공무원이 합동으로 건축공사장과 안전취약시설물 등에 대한 사전 점검과 다중이용시설, 각종 복지시설에 대한 집중 안전 점검을 실시할 계획이다.

민생안정 분야에서는 물가안정관리, 청소대책, 에너지 절약 등을 중점 추진한다. 겨울철 물가대책상황실 운영을 통해 물가동향 상시 점검을 추진하고 지역내 전통시장과 대형마트 등에 대한 집중 점검을 실시, 가격담합 등 불공정 상거래행위에 대한 지도, 단속으로 생필품 가격 안정을 도모할 방침이다.

또, 김장 쓰레기, 낙엽 등 쓰레기 배출방법, 에너지 절약 등 주민생활과 밀접한 사항에 대한 홍보도 강화해 겨울철 주민불편을 최소화할 계획이다.

노현송 구청장은 “코로나19 확산 방지와 겨울철 재난·재해 예방을 위해 모든 행정력을 집중할 것”이라며 “단 한 건의 안전사고 없이 구민 모두가 안전한 겨울을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr