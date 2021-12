서울서 오후 6시까지 1270명 확진…동시간대 역대 최다

[아시아경제 이준형 기자] 서울시는 14일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울 내 코로나19 신규 확진자 수가 1270명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대 잠정 집계치로는 역대 최다 기록이다. 이전 최다 기록인 이달 9일(1169명)보다 101명 많다.

동시간대로 비교하면 전날인 13일(863명)보다 407명 늘었다. 1주일 전인 이달 7일(1141명) 대비 129명 많다. 하루 전체 확진자 수는 13일 2062명이었다. 7일은 역대 일일 최다 기록인 2901명이었다.

이날 집계 시간이 6시간 남아 하루 전체 집계치는 처음으로 3000명을 넘을 수도 있을 것으로 보인다.

서울 하루 확진자 수는 정부가 단계적 일상회복(위드코로나)을 시행한 후 지난달 16일 1436명을 비롯해 역대 최다 기록을 다섯 차례나 세웠다. 이달 들어서도 1일 2267명, 3일 2273명, 7일 2901명으로 세 차례 최다 기록을 경신했다.

14일 오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 18만8439명으로 잠정 집계됐다.

