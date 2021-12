속보[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 14일 오후 5시 19분께 제주 서귀포시 서남서쪽 32㎞ 해역에서 규모 5.3 지진이 발생했다.

