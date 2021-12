윤석열 "차별금지법, 전면적 강제하기엔 논란 많아 더 검토해야"

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 14일 관훈클럽 토론회에서 "포괄적이고 통일적인 차별금지법을 전면적으로 법으로 강제하기엔 아직 논란의 여지가 많아 좀 더 검토해봐야 한다는 것이 기본 입장"이라고 밝혔다.

윤 후보는 이날 서울 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 "개인 성향의 문제가 아니고 헌법에서 자유와 평등을 어떻게 조화할 것이냐에 대한 것"이라며 이처럼 말했다.

그는 "선진국조차 어떤 포괄적이고 일관된 기준으로 차별금지라고 하는 걸 전체적으로 사회에 강조하지 않고 있다"며 "구체적 사안마다 법원의 판결과 법조항을 통해 이뤄지는 경우가 많아서 전면적으로 법으로 강제하기엔 논란의 여지가 많다"고 했다.

또 "헌법 해석 차원에서 많은 논란이 있을 수 있는데 그냥 강제하기엔 받아들이기 어렵다는 것이고 차별금지법에 대해 동의하는 분도, 헌법 해석상 이건 좀 더 디테일하게 들여다 보아야 하는 분들의 차이는 존중한다"고 말했다.

