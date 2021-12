유한킴벌리, 코로나19 3차백신 접종에 유급휴가 적용

당일 백신 접종 후 다음날도 유급 휴가 사용 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 구성원 안전 확보를 위해 코로나19 백신 유급 휴가를 백신 부스터샷 접종에 도입한다고 14일 밝혔다.

유한킴벌리 임직원들은 당일 백신 접종을 위한 시간(4시간) 외에 다음날도 유급 휴가를 사용할 수 있다. 유한킴벌리는 지난 1차, 2차 백신 접종에 대해서 백신휴가를 운영한 바 있다.

유한킴벌리 관계자는 "코로나19 예방과 확산 방지를 위해 3차 백신 접종이 본격 시행되고 있다"며 "사원들이 안전하고 편안하게 백신을 접종 받을 수 있도록 3차 접종에 대해서도 유급 백신휴가를 제공하기로 했다"고 설명했다.

앞서 유한킴벌리는 2011년 도입한 스마트워크를 통해 유연한 시간과 유연한 공간활용을 일상화했다. 이번 코로나19 상황에서 보다 기민하고 원활하게 재택근무와 원격근무를 시행했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr