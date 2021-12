상주시, 경북 새마을운동 평가 ‘2년 연속’ 우수상

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 상주시가 경상북도에서 실시한 2021년 새마을운동 시·군 종합평가에서 2년 연속으로 우수상을 거머쥐었다.

새마을운동 시·군 종합평가는 도내 23개 시군을 대상으로 새마을운동 사업 실적과 성과를 종합적으로 평가해 우수 시군을 뽑는 행사이다.

새마을지도자 사기진작, 새마을 분야 사업추진, 특수시책과 우수사례 발굴 등 5개 분야 15개 항목 26개 지표에 대한 실적을 2회에 걸쳐 심사한다.

시는 새마을 사랑 나눔 휴경지 경작, 명절맞이 이웃 사랑 다둥이 돕기 투어, 사랑의 김장 나누기 행사, 행복한 보금자리 만들기 사업 등 이웃사랑 실천 운동의 성과를 인정받아 높은 점수를 받았다.

강영석 시장은 “새마을 정신을 몸소 실천한 새마을지도자들의 저력으로 2년 연속 우수상을 받았다”라며 “시대 변화에 맞는 봉사 정신과 활동으로 공동체 발전을 위해 노력해 주길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr