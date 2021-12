[특징주] DSC인베, 코이뮨 혈액암 완전관해..투자 이력 부각 '강세'

[아시아경제 이민우 기자] DSC인베스트먼트 DSC인베스트먼트 241520 | 코스닥 증권정보 현재가 5,920 전일대비 230 등락률 +4.04% 거래량 1,900,841 전일가 5,690 2021.12.14 11:22 장중(20분지연) 관련기사 국제유가 고공행진! 관련주 강세 속 숨은 알짜 종목은?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정브레인즈컴퍼니 성공적인 코스닥 상장! 같이 챙겨야 할 핵심주는? close 주가가 강세다. 에스씨엠생명과학 에스씨엠생명과학 298060 | 코스닥 증권정보 현재가 23,500 전일대비 5,400 등락률 +29.83% 거래량 808,081 전일가 18,100 2021.12.14 11:21 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일[클릭 e종목]에스씨엠생명과학…임상 모멘텀부터 나스닥 상장 지분가치까지 close 과 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 65,500 전일대비 4,200 등락률 +6.85% 거래량 663,679 전일가 61,300 2021.12.14 11:22 장중(20분지연) 관련기사 유한양행 "기술수출 비알코올성 지방간염약 유럽 임상 1상"질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입제넥신, 코로나19 백신 2·3상 임상시험 계획 변경 close 의 미국 관계사인 코이뮨이 혈액암 치료제에 대한 임상 시험을 진행한 결과 준수한 성과를 얻었다는 소식이 공개되자 과거 투자 이력이 부각된 것으로 보인다.

14일 오전 10시35분 기준 DSC인베스트먼트 주가는 전날 대비 4.22% 오른 5930원을 기록했다. 에스씨엠생명과학이 코이뮨이 미국 혈액암확회(ASH)에 참가해 회사의 동종 'CARCIK' 기술 기반 혈액암 치료제의 B세포 급성 림프구성 백혈병 환자 대상 임상 결과를 발표한 사실이 호재가 된 것으로 보인다.

코이뮨은 환자 총 21명(어린이 4명, 성인 17명)에게 'CARCIK-CD19' 세포치료제를 투여한 결과 13명(61.9%)에게서 완전관해가 나타났다. 두 가지 고용량의 세포를 투여받은 15명 중에서는 11명(73.3%)에서 완전관해를 확인했다고 밝혔다. 환자 대부분이 CARCIK-CD19 세포가 증가했고, 이 세포는 최대 22개월 동안 측정됐다.

비(非) 바이러스 방법을 활용한 CARCIK-CD19 세포치료제는 바이러스 전달체(바이럴 벡터)를 이용한 'CAR-T' 치료제에 비해 바이러스 생산 비용을 간소화하고 과정을 덜 복잡하게 설계할 수 있어 치료 비용이 상대적으로 저렴할 것으로 예상된다. 코이뮨은 이 같은 성과를 바탕으로 내년 하반기 나스닥 상장을 목표로 하고 있다.

한편 DSC인베스트먼트는 지난해 11월 코이뮨의 시리즈A 투자에 400만달러(약 45억원) 규모 투자를 집행한 바 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr