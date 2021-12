[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)는 코로나19 영향 및 동절기 취약환경에 노출된 비정기적 단순노무 어르신을 지원하고자 한국지역자활센터협회광주지부에 5000만원 사업비를 지원했다고 13일 밝혔다.

사업비는 한국지역자활센터협회광주지부를 통해 폐지 등 재활용품 수집, 비정기적 단순노무 등 자활활동 참여 어르신 100세대의 월동 대비 생계비(온누리 상품권 등)로 지원될 예정이다.

이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장은 “비정기 단순노무 어르신들이 올 겨울 조금이라도 따뜻하게 지내시는 데 도움이 되길 바란다”며 “안전하고 건강하시길 소원한다”고 말했다.

