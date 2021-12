해남군, 농산물 안전성분석으로 ‘식탁안전’ 제공

농산물안전성분석센터 운영, 로컬푸드 직매장 등 안전 먹거리 제공

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 농산물의 안전성을 책임질 농산물안전성분석센터 운영을 통해 안전 먹거리 제공에 속도를 높이고 있다.

13일 군에 따르면 농업기술센터 내 전체면적 970㎡, 지상 3층 규모로 지난달 개소한 농산물안전성분석센터는 지역농산물의 안전성 강화와 소비자 신뢰도 확보를 위해 잔류농약 성분을 자체 검증하게 된다.

1층 종합검정실을 비롯해 2층 잔류농약분석실, 3층 식물병원, 쌀 품질관리실, 교육실을 갖췄다.

특히 첨단 분석 장비는 감도가 높아 미세한 농도로 잔류하는 농약을 정확하고 신속하게 검출 가능한 특징을 가지고 있다.

액체크로마토그래피 질량분석기는 잔류농약 207개 성분 분석이 가능하고, 가스크로마토그래피 질량분석기는 잔류농약 113개 성분의 동시 분석이 가능하다.

시료 전처리를 위한 균질화기, 대형진탕기, 원심분리기 등 실험 장비 27종을 구축해 잔류농약 분석 서비스 지원을 위한 기반이 마련됐다.

해남군농산물안전성분석센터에서는 농가에서 의뢰한 잔류농약 검사 등을 통해 농약허용물질목록관리(PLS)제도 관리는 물론 로컬푸드매장과 학교공공급식으로 공급되는 농산물을 지속해서 모니터링해 안전한 농산물의 출하로 부적합 농산물 유통을 예방할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

명현관 군수는 “해남군에서 생산되는 농산물을 소비자가 믿고 먹을 수 있도록 철저한 관리를 통해 부적합 농산물의 생산과 출하를 방지하고 해남군 농산물의 신뢰도 향상에 노력하겠다”며 “이번 농산물안정분석센터 운영으로 안전 먹거리 제공에 큰 역할을 할 수 있으리라 전망된다”고 전했다.

