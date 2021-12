광주 남구 ‘2022학년도 수능 정시 대비’ 컨설팅

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남구(구청장 김병내)는 2022학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생과 학부모에게 유익한 입시 정보를 제공하기 위해 수능 정시 대비 컨설팅을 실시한다.

13일 남구에 따르면 2022학년도 수능 정시 대비 컨설팅이 오는 15일과 16일 오후 5시부터 8시까지 양일간에 남구청 7층 영상회의실에서 1대 1 상담으로 진행된다.

남구 문화교육행사 앱을 통해 사전 신청을 접수한 수험생 50명이 참여하며, 이들은 서점권 광주시교육청 진로진학지원단장과 이경기 진로진학지원 상담팀장과 함께 온라인 컨설팅을 받을 예정이다.

서점권 단장은 한국대학교육협의회 및 한국전문대학교육협의회 상담 교사로 활동 중이며, 이경기 팀장은 수능 사회탐구 영역 출제 위원 및 고려대와 서강대, 경희대 등에서 자문위원으로 활동하고 있다.

컨설팅 내용은 수능 성적에 따른 목표대학 합격 가능성 예측 분석을 비롯해 전형별 변경사항 및 특징, 2021학년도 입시 결과를 반영한 지원 분석 등이다.

남구 관계자는 “교육열이 높은 남구의 특성을 반영해 수험생들에게 진학을 희망하는 대학의 지원 사례 분석을 통한 합격 전략을 제시할 방침이다”고 밝혔다.

