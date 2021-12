호남대 송재원·서동현 학생, 한국전자통신학회 학술대회 우수 논문상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교는 전자공학과(학과장 윤태순) 4학년 송재원, 서동현 씨가 한국전자통신학회 학술대회에서 각각 우수 논문상을 수상했다고 13일 밝혔다.

송재원 씨와 서동현 씨는 지난달 19일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 한국전자통신학회 가을학술대회에서 '페러데이 소자를 이용한 인라인형 광 전류 센서'(지도교수 김광택), '애국심 고취를 위한 독도 문양의 광대역 무선 LAN 안테나'(지도교수 윤태순)라는 논문을 각각 발표해 최근 우수논문상을 수상하는 쾌거를 올렸다.

두 학생은 각각 광소자연구실과 초고주파연구실에서 동아리 활동을 해왔으며, 지난 1일 한국전자기술연구원에 취업한 서동현 씨는 "학과 수업에서 학습한 내용을 연구실 활동을 통해 실생활에서 적용 가능한 안테나를 설계할 수 있어 보람이 크다"고 밝혔다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr