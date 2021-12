삼성화재, 배성완 신임 부사장 선임…"혁신 인재 발탁"

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 2,500 등락률 +1.18% 거래량 21,393 전일가 211,000 2021.12.13 09:51 장중(20분지연) 관련기사 '뉴삼성' 금융계열사도 세대교체…삼성화재 홍원학 내정삼성화재 새 CEO 홍원학 유력…삼성자산운용 서봉균실손보험금 줄줄 샌다…최고 수령자 5명 중 4명, 도수치료에 7천만원 close 는 13일 정기 임원 인사를 통해 배성완 GA1사업부장을 부사장에 선임하는 등 총 9명을 승진시켰다고 밝혔다.

배 신임 부사장은 영남대를 졸업하고 1992년 삼성화재에 입사해 CPC기획팀장, 경기사업부장 등을 역임했다.

삼성화재 관계자는 "신상필벌과 성과주의 인사 원칙에 따라 영업, 보상 등 주요 현장부문에서 승진자를 고르게 배출했다"며 "해당 부문의 직무 전문성 및 업무 역량은 물론 미래준비를 위한 도전정신과 혁신 마인드를 겸비한 인재를 발탁했다"고 설명했다.

또 각 사업부문의 체질 혁신을 가속화할 젊은 리더 양성을 위해 기존 전무·부사장 직급을 부사장으로 통합하고, 역량을 갖춘 여성 인력을 지속 발탁하는 등 조직 내 역동성과 다양성을 강화했다.

삼성화재는 조만간 조직 개편과 보직 인사도 확정 발표할 예정이다.

[승진자 명단]

■부사장

▶배성완

■상무

▶권종우 ▶김문주 ▶손성규 ▶송하영 ▶정영호 ▶조번형 ▶천세윤 ▶한호규

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr