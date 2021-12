[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 67,900 전일대비 600 등락률 +0.89% 거래량 54,566 전일가 67,300 2021.12.13 09:50 장중(20분지연) 관련기사 '뉴삼성' 금융계열사도 세대교체…삼성화재 홍원학 내정삼성화재 새 CEO 홍원학 유력…삼성자산운용 서봉균보험사 금융사고 4년간 600억…내부통제 부실 close 은 13일 정기 임원인사를 실시해 부사장 4명, 상무 7명 등 총 11명을 승진시켰다고 밝혔다.

삼성생명 관계자는 "디지털, 글로벌사업 등 중장기 성장을 견인할 부문에서 부사장을 발탁해 미래 최고경영자 후보군의 다양성을 확대했다"고 설명했다.

특히 박준규 글로벌사업팀장 부사장(46세) 등 40대 부사장을 과감히 발탁하는 등 세대교체를 가속화했다.

또 연공서열을 타파하고 나이와 상관없이 젊은 경영진을 조기에 육성하기 위해 전무·부사장 직급을 통합, 임원 직급을 상무·부사장 2직급 체계로 단순화했다.

삼성생명은 임원인사에 이어 조직개편과 보직인사를 확정해 발표할 예정이다.

아래는 승진자 명단

■부사장 승진

▶김우석 ▶박준규 ▶홍선기 ▶홍성윤

■상무 승진

▶고윤상 ▶김봉재 ▶김진형 ▶김현환 ▶범진관 ▶이지애 ▶정용성

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr