천안 산란계 농장, 고병원성 조류인플루엔자 확진

[아시아경제 박형수 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 12일 충남 천안 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진됐다고 밝혔다.

해당 농장은 약 5만4000마리를 사육하고 있다. 농가 확진으로 올해 11월부터 이날까지 총 11곳 농장에서 고병원성 AI가 확인됐다. 산란계 농장으로는 지난 3일 천안, 5일 영암에 이어 이번이 세 번째다.

중수본은 긴급 가축방역 상황회의를 개최하고 산란계 농장에서 오는 13일부터 내년 1월31일까지 '전국 가금농장과 축산시설 내 바이러스 없애기 캠페인'을 추진할 계획이다.

차량 진입로와 축사 전실, 퇴비장·집란실·관리사와 차량·장비·기구 이동 동선 등을 철저히 소독해야 한다. 또 농장·시설을 처음 들어갈 때 철저하게 소독하고 기온이 높아 소독 효과가 좋은 오후 2~3시께 집중 소독한다.

가금농장 내 사람과 차량의 출입을 엄격히 통제하고 농장에 진입하는 차량은 고정식 소독기와 고압분무기로 이중 소독을 실시한다. 야생동물에 의해 바이러스가 유입되지 않도록 사료빈·퇴비장 주변을 깨끗하게 소독하고 그물망 상태와 축사 틈새 여부를 점검해 미흡 사항은 즉시 보완할 예정이다.

중수본은 "사육 농장에서 폐사 증가, 산란율·사료 섭취량·활동성 저하 등 의심 증상을 관찰해 이상이 있을 경우 즉시 방역 당국으로 신고할 것"을 당부했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr