野 “청소년·아동 백신 강제 접종, 재고..자율권 존중해야”

[아시아경제 구채은 기자] 원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장은 12일 "청소년·아동에 대한 사실상의 코로나19 백신 강제 접종을 재고해야 한다"고 밝혔다.

원 본부장은 이날 여의도 당사에서 기자회견을 열고 "청소년·아동 접종에 대한 우려가 있는 만큼 자율권이 존중돼야 한다"며 이같이 말했다. 그는 "강제 접종에 내몰린 학생과 학부모들의 혼돈과 불안이 극심하다"고 언급했다.

원 본부장은 또 "공공 의료기관을 전환해 코로나19 중증 환자에 대한 긴급 병상을 확보해야 한다"며 "경증 환자의 실질적인 치료가 가능하도록 민간 의료기관과도 긴밀히 협력해야 한다"고 요구했다.

그러면서 "정부가 백신 부작용 피해자를 책임져야 한다"며 "접종은 정부 정책으로, 그로 인해 발생한 문제는 정부가 책임 있게 규명하고 대책을 세워야 한다"고 주장했다. 원 본부장은 "자영업자와 소상공인 등에 대한 실질적인 지원을 즉각 시작해야 한다"며 "더 이상의 시간과 재정 낭비는 용납할 수 없다"고 덧붙였다.

국민의힘 선대위 산하 코로나위기대응위원회는 이날 서면 브리핑에서 "정부는 준비 없는 위드 코로나에 대해 국민께 사과하고 의료 시스템을 긴급히 복구하라"고 촉구했다. 위원회는 "무책임, 무준비, 무전문성의 3무(無) 위드 코로나"라고 비판하며 원 본부장과 마찬가지로 국립중앙의료원 등의 전면적인 코로나19 환자 병상 전환 등을 요구했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr