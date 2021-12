'2차 접종일이 1차보다 빠르기도'…日 백신 접종 정보 500만건 오류 가능성

[아시아경제 권서영 기자] 일본 정부가 오는 20일부터 코로나19 백신 접종 전자증명서 발행을 시작할 예정인 가운데 데이터베이스에 잘못 등록된 접종 정보가 500만 건에 달할 수도 있다는 분석이 나와 논란이 일었다.

10일 교도통신에 따르면 일본 내의 전자 행정 업무를 관장하는 디지털청은 코로나19 백신 접종 기록 시스템(VRS)에 등록된 개인 접종 정보 약 1억 건 중 500만여 건의 정보에 오류가 발생했을 가능성이 있다고 밝혔다. VRS에는 백신 접종을 마친 1억 명의 데이터가 등록되어 있는데, 지난 3일을 기준으로 약 5% 정도의 데이터에 내용상 오류가 발견되어 수정이 필요하다는 의미다.

정보가 잘못 등록된 사례로는 2차 접종 정보만이 입력되어 있거나 1차 접종 날짜보다 2차 접종 날짜가 더 빠르게 입력된 사례 등이 발견됐다. 또 백신 제조번호에 오류가 있는 경우, 1차 접종 백신과 2차 접종 백신이 같았음에도 다르게 기재된 경우 등이 나타나기도 했다.

VRS는 접종 업무를 맡은 의료기관의 담당자가 단말기의 카메라로 접종권에 기재된 18 자릿수의 고유번호를 읽으면 정보가 등록되는 방식으로 설계된 시스템이다. 그러나 이 과정에서 단말기가 흔들리는 등의 문제가 생기면 숫자 인식의 오류가 생길 수 있는 것으로도 전해졌다. 또 수동으로 조작되는 백신 제조번호와 날짜 입력 과정 등에서 발생하는 실수 역시 또 다른 원인으로 지적받았다.

앞서 지난 10월 취임한 기시다 후미오 총리는 오는 20일부터 VRS를 활용한 스마트폰 전용 앱으로 백신 접종 전자증명서를 발급해 생활 속에서 활용될 수 있도록 하겠다고 강조해온 바 있다. 디지털청 역시 기시다 총리의 의견에 따라 예정된 일정에 맞추어 전자증명서의 발급을 시작할 방침이다.

그러나 교도통신은 디지털청이 백신 접종 이력을 관리하는 지자체에 잘못된 정보의 수정을 요청하면서 각 지자체의 업무 부담이 커지고 있다고 전했다. 또한 전자증명서에 잘못된 정보가 반영될 경우 전자정부의 구현을 내세우며 출범한 디지털청의 신뢰가 떨어질 것이라고도 덧붙였다.

