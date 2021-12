비트나인, 제다이벤처스 지분 71.3% 50억에 취득

[아시아경제 이민우 기자] 비트나인 비트나인 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 13,250 전일대비 950 등락률 -6.69% 거래량 1,348,744 전일가 14,200 2021.12.10 15:07 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close 은 제다이벤처스 주식 6250주(71.23%)를 50억원에 취득하기로 결정했다고 10일 공시했다. 회사 측은 "유상증자에 의한 신주 취득"이라며 "그래픽 기술기반 스타트업 기업 육성과 새로운 사업 발굴 및 독창적 서비스를 기획하기 위해 추진했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr