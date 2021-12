MS, '우주 클라우드' 시대 연다…유럽 최대 항공우주산업체 에어버스와 맞손

[아시아경제 부애리 기자] 마이크로소프트(MS)가 유럽 최대 항공우주산업체인 '에어버스'와 손을 잡고 프리미엄 위성 이미지를 제공하는 등의 혁신 기술을 발표했다.

MS는 9일(현지시간) 클라우드 기반 지상국 서비스 '애저 오비탈'의 퍼블릭 프리뷰를 선보였다. MS는 지난해 10월 스페이스X, SES 등과 우주 클라우드 파트너십을 결성하고 다양한 산업을 위한 솔루션을 제공하는 애저 스페이스를 공개한 바 있다. 여기에 더해 이번엔 인공위성과 애저 간 연결성, 지리공간 기능을 확장하는 혁신 기술을 발표해 애저 스페이스를 확장한 것이다.

에어버스와 파트너십을 통해 MS는 에어버스의 프리미엄 위성 이미지 자료와 표고 데이터를 애저 맵에서 제공한다. 두 회사는 새로운 클라우드 컴퓨팅 시나리오를 실현한다. 복잡하고 시간이 오래 걸리는 문제를 해결하는 방식을 기업에 제공한다. 애저 맵 이용자는 신규 애플리케이션(앱) 개발에 에어버스의 프리미엄 데이터를 활용할 수 있다. 예를들어 애저의 머신러닝과 인공지능(AI)이 결합된 위성 자료는 운송 경로, 운행 패턴, 글로벌 소비 트렌드 등을 분석해 발생 가능한 위험을 사전에 예측할 수 있도록 지원한다.

MS는 애저 오비탈 퍼블릭 프리뷰도 공개했다. 애저 오비탈은 클라우드 기반 지상국 서비스다. 인공위성과 연동해 산업에 필요한 데이터와 정보를 빠르게 분석하고 서비스로 구축할 수 있게 해준다.

이날 스페이스아이, 프로젝트 튜링 등 위성 이미지에 대한 애저 기반 혁신 기술도 소개됐다. 스페이스아이는 구름의 영향을 받지 않는 레이더 데이터와 과거에 촬영된 광학 이미지를 결합해 구름 아래 보이는 이미지를 AI로 예측한다. 이 기술은 농업 분야, 토지 이용도 모니터링, 재난 대응 등 광범위한 활용이 가능하다.

프로젝트 튜링은 헐리우드에서 사용되는 허상의 이미지 강화 기술을 현실로 가져왔다. 튜링이 제공하는 초고해상도는 위성 이미지의 해상도를 높여 항공 이미지와 비교하고, 이를 통해 상공에서 촬영된 이미지에 대한 인지 개선을 돕는다.

