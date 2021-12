김 총리 "사흘 연속 7000명대 확진…성인 추가접종 간격 '3개월'로"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 18세 이상 성인에 대한 코로나19 백신 추가접종 간격을 기존 5개월에서 '3개월'로 단축하기로 했다.

다만 최근의 거센 확진세에도 불구 거리두기 강화안 등 '특단 방역대책'은 머뭇대는 모습이다.

김부겸 국무총리는 10일 인천시청에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "고령층을 포함해 3차 접종시기가 도래한 국민의 적극적인 참여를 요청드린다"며 이같이 밝혔다. 특히 "이 부분은 전문가들의 결정을 거쳤다는 말씀을 드린다"고 강조했다.

김 총리는 "사흘 연속 7000명대 확진자가 발생한 가운데, 60대 이상 고령층이 35% 가량을 차지하면서 의료 대응 여력이 빠르게 소진되고 있다"며 "정부가 총력을 다하고, 민간이 자발적으로 협력하고, 국민들께서 스스로 방역에 협조해 주시지 않는다면 총체적 위기로 빠져들 수밖에 없는 급박한 상황"이라고 우려했다.

다만 정부는 다시 거리두기 단게를 강화하는 등의 강력 조치는 취하지 않았다. 김 총리는 "이번 주부터 방역강화 조치가 시행되고 있지만, 좀처럼 그 효과가 가시화되지 못하고 있다"며 "이른 시일 내에 우리 공동체가 처한 위기 국면의 반전이 어렵다고 판단될 경우, 정부는 강력한 사회적 거리두기 등을 포함한 특단의 방역대책을 결정할 수밖에 없다"고 말했다.

김 총리는 "발빠른 백신접종이 최우선 과제"라며 "청소년층 기본접종도 속도를 내야 한다"고 강조했다. 그는 "수요조사를 거쳐 주말까지 세부 시행계획을 마련하고, 내주부터는 학교 단위로 '찾아가는 백신접종'을 본격 추진할 예정"이라고 밝혔다.

청소년 백신접종을 놓고 학부모들의 우려 목소리가 나오고 있는데, 이에 대해 김 총리는 "전문가와 함께 백신접종과 관련된 정확한 정보와 과학적 근거를 있는 그대로 제공하겠다"고 말했다.

위중증 환자가 급증하면서 의료 병상 확보에도 비상등이 켜졌다. 김 총리는 "현재까지 내린 3차례의 행정명령을 차질없이 이행하는 한편, 오늘은 비수도권 종합병원을 대상으로 추가 행정명령을 내려 1700여개의 병상을 확보하고자 한다"며 "추가 행정명령과 거점전담병원 지정만으로도 5000개 이상 병상을 확보할 것으로 기대한다"고 말했다.

현장 보건소에서 인력부족 문제를 호소하고 있어 각 지방자치단체 행정인력 일정 비율을 보건소로 재배치하기로 했다. 아울러 김 총리는 "민간기업, 단체 등에서도 회식과 모임, 대규모 행사를 자제해 달라"며 "기업들은 연말연시 기간 재택근무, 유연근무 등을 활용해 접촉과 모임을 최소화해 주실 것을 다시 한 번 부탁드린다"고 말했다.

